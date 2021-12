Het plotselinge stoppen van de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 komt voor velen als een verrassing. De jock heeft zijn laatste uitzending al gehad, aangezien hij momenteel met vakantie is. “Frank heeft er bewust voor gekozen om geen afscheidsshow te maken”, stelt 538 in een reactie. Het station citeert Frank vervolgens: “Ik heb het gevoel dat ik met ‘Missie 538’ een heel mooi punt heb gezet achter precies drie jaar fantastische ochtendradio.”

Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe ochtendshow vanaf 31 januari te horen zou, meldt ANP. Toen Frank vandaag hoorde dat hij moest stoppen, heeft hij meteen de stekker eruit getrokken.

Roelof Hemmen, de nieuwslezer in de ochtendshow bij Frank, vertelt echter tegen De Telegraaf dat hij pas vanochtend hoorde dat er een wisseling zou gaan komen. “Dit nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. Echt krankzinnig, ik heb dit niet zien aankomen. En ik denk ook niet dat Frank dit zelf al eerder wist”, aldus Roelof tegen de krant. Frank heeft zelf nog niet persoonlijk gereageerd.

Last-minute

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden nemen vanaf aankomende maandag formeel het ochtendprogramma over, maar Wietze is nu al te horen omdat Frank Dane vakantie heeft. Wat de reden is van het plotselinge stoppen van de ochtendshow, is niet bekend. Bronnen melden aan RadioFreak dat er binnen 538 vandaag nog last-minute geschoven is met de personele bezetting voor de nieuwe ochtendshow.

Frank begon exact drie jaar geleden in de ochtend van Radio 538 en had de uitdaging om het gat op te vullen dat Edwin Evers achterliet met zijn vertrek bij het radiostation. Of Frank een ander programma gaat maken op Radio 538, is nog onduidelijk.

Foto: William Rutten