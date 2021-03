Giel Beelen is de komende acht weken op vrijdagavond te horen op NPO Radio 2, heeft BNNVARA aan RadioFreak.nl bevestigd. Hij neemt tijdelijk de plek over van Rob Stenders, die op vrijdagavonden het programma ‘One Night Stenders’ maakte tussen 22:00 en 00:00 uur. “Wat de invulling na die acht weken zal zijn, is nog niet bekend”, aldus een woordvoerder van de omroep. Giel maakt op vrijdagavond het programma ‘FraGiel’.

Rob Stenders maakte vorige week dinsdag zijn overstap naar Radio Veronica bekend en was vrijdagavond al voor het laatst te horen op NPO Radio 2. De radiomaker was sinds begin 2016 ook te horen tussen 14:00 en 16:00 uur op Radio 2. Frank van ’t Hof neemt dat programma tijdelijk over.

Giel Beelen kwam in oktober juist van Radio Veronica naar Radio 2. Hij verklaarde Rob Stenders eind vorig jaar nog voor gek als die een overstap zou maken. “Ik zou niet weten wat daar de uitdaging is, om eerlijk te zijn.”

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA