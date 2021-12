Gijs Staverman is uitgevallen als presentator van de Top 2000 op NPO Radio 2. Hij wordt vandaag vervangen door Paul Rabbering. Radio 2 meldt dat Gijs ziek is. Onduidelijk is of het om corona gaat.

“Gijs voelde zich niet helemaal lekker en dan weet je hoe het in deze tijd gaat: dan kun je beter thuisblijven”, zei Paul over de reden dat hij te horen was:

Paul Rabbering zou dit jaar voor het eerst in jaren de Top 2000 niet presenteren, maar als invaller is hij nu toch tussen 14:00 en 16:00 uur te horen in de populaire eindejaarslijst. Het is niet duidelijk of Gijs morgen terugkeert.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2