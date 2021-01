Erica Yong, artiestennaam van Erica van der Leuv, is op 51-jarige leeftijd overleden. Ze leed al geruime tijd aan een ongeneeslijke ziekte. De Yong zong de afgelopen decennia tal van jingles in, voor onder meer Veronica FM, Radio 538, 3FM en Qmusic. Op social media wordt geschokt gereageerd op het overlijden.

“De jinglestem van het voor mij legendarische Veronica FM”, zegt Qmusic-dj Mattie Valk over Erica Yong. “Veronica FM was de zender waardoor ik in 1998 verliefd werd op de radio. Een van de allerbeste in het vak. Met haar klink je als de nummer één”. Radio Veronica-dj Dennis Ruyer daarop: “Ik schrok enorm vanmorgen toen ik het hoorde.”

Erica zong vorig jaar nog jingles in voor Niek van der Bruggen op Radio 538:

Erica Yong zong verder de titelsong van Goede Tijden, Slechte Tijden, die van 2005 tot 2008 te horen was. Ook bracht ze meerdere, eigen nummers uit en was ze te horen in een commercial van Senseo. De toedracht van haar dood is niet duidelijk.

De zangeres was het vorige decennium te horen als ‘stem’ van Veronica FM:

Foto: Videostill YouTube