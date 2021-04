Rob Stenders is vorige week al begonnen aan zijn werkzaamheden als zendermanager bij Radio Veronica. Dat bevestigt een woordvoerder van het station na berichtgeving van radio.nl. Rob werkt momenteel parttime bij het station, waar hij straks zowel de leiding over krijgt als ook een dagelijks programma gaat maken. Rob en zijn sidekick Caroline Brouwer zijn vanaf 28 juni op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur te horen.

Rob maakte eind februari bekend over te stappen naar Radio Veronica. Een paar dagen later was hij al voor het laatst te horen op NPO Radio 2. “Het ging inderdaad heel snel”, zei Rob over het snelle vertrek. Bij Radio Veronica krijgt Rob naar eigen zeggen een vrijbrief om het station op de schop te nemen. “Vanaf 28 juni worden dingen anders”, twitterde sidekick Caroline Brouwer eerder deze week al.

Collega Maurice Verschuuren stopt voorlopig met zijn weekendprogramma op Radio Veronica. Een woordvoerder van Veronica laat weten dat Maurice op eigen verzoek een paar maanden niet on air is. “Hij is even te druk met allerlei vormgevingsklussen, ook voor Radio Veronica, om daarnaast nog in zijn weekend radio te maken.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2