Rob Stenders maakte afgelopen dinsdag zijn overstap naar Radio Veronica bekend en was vrijdagavond al voor het laatst te horen op NPO Radio 2. “De vakantie is begonnen. Een beetje onvrijwillig, want het ging inderdaad heel snel”, zei Rob zaterdagavond in het tv-programma Matthijs Draait Door.

Het programma van Rob is nagenoeg per direct stopgezet, terwijl de radiomaker pas vanaf juni te horen is op Radio Veronica. “We begrijpen dat zowel Rob en Caroline, als ook de luisteraars, graag nog zo lang mogelijk door waren gegaan. Maar wanneer iemand al heeft getekend bij een andere zender, is het niet ongebruikelijk om zo snel mogelijk te gaan bouwen aan een goede opvolging. Daar zijn we meteen over in gesprek gegaan met de NPO”, zegt een woordvoerder van BNNVARA tegen RadioFreak.nl.

Toch waren in het verleden radiomakers nog langere tijd op het station te horen dat ze verlieten. Zo kondigden Coen & Sander in februari 2015 aan naar Radio 538 te verkassen, maar maakten ze pas eind mei van dat jaar hun laatste programma op 3FM. Ook Gerard Ekdom was nog maanden op NPO Radio 2 te horen, voordat hij switchte naar Radio 10.

Verrukkelijke 15

Wie Rob gaat opvolgen in de middag op Radio 2, wordt momenteel bekeken. ‘De Verrukkelijke 15’, het duoprogramma dat Rob op zaterdagmiddag maakte, wordt voorlopig solo voortgezet door Leo Blokhuis. “We zijn nog met Leo Blokhuis in gesprek over de verdere invulling van de ‘Verrukkelijke 15’, daarover wordt later meer bekend gemaakt”, aldus de woordvoerder van BNNVARA.

Rob Stenders kreeg zaterdagavond in Matthijs Draait Door lovende woorden van presentator Matthijs van Nieuwkerk; hij noemde Rob de ‘allerbeste radio-dj’ en diens show ‘mijn favoriete radioprogramma’.

Rob over de overstap: “Radio Veronica stond ineens aan de deur. Ze zeiden: ‘Ga gewoon eens een radiostation met muziek maken zoals jij het wilt’. Wat ik bij de publieke omroep doe, kan ik nu ook bij de commerciĆ«le kant doen. Radio Veronica ademt ook dezelfde vrijheid van muziek.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2