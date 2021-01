Angelique Houtveen vertrekt bij NPO 3FM. Dat melden meerdere bronnen aan RadioFreak.nl. De NPO wil het nieuws niet bevestigen. “Wij gaan niet in op speculaties rondom dj’s”, meldt een woordvoerder. Waarom Angelique de jongerenzender verlaat, is niet bekend.

De radiomaakster ging in november 2016 aan de slag bij 3FM, waar ze op verschillende tijdsloten te horen is geweest. In 2017 zat ze samen met Domien Verschuuren en Sander Hoogendoorn in het Glazen Huis, dat toen in Apeldoorn stond. Vanwege haar endometriose was Angelique vorig jaar en in 2019 langere tijd afwezig op 3FM.

Tegenwoordig is Angelique op zaterdag en zondag van 16:00 tot 19:00 uur te horen op de jongerenzender. Haar twitteraccount, dat eerder @angelique3fm heette, is inmiddels aangepast naar @angeliquemuziek.

Foto: KRO-NCRV