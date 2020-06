Angelique Houtveen denkt dat NPO 3FM weer op de goede koers zit. “We stonden een tijdje te ver van onszelf af, waaiden met alle winden mee”, zegt ze in Broadcast Magazine. “Muziek staat weer centraal en er is ruimte voor experimenten. Nu moeten we verder bouwen: terug naar de eigenheid.”

Volgens de dj was het een fout om mee te gaan in de race met hitstations als Radio 538 of Qmusic. “Nu hoor je nauwelijks meer overlap. Binnen drie platen weet je echt wel dat je bij 3FM zit.”

Marktaandeel

Met de luistercijfers gaat het niet goed. 3FM daalde de afgelopen periode opnieuw, naar een aandeel van 2,2 procent. “Over marktaandeel wordt niet hardop gecommuniceerd, maar zendermanager Sharid Alles heeft dat wel voor zichzelf gedefinieerd en trekt daar uiteindelijk conclusies uit. Maar we zitten weer in de lift. Tien tot twaalf procent is niet meer onze ambitie. Nu zou vier alweer goed zijn.”

Volgens de dj heeft 3FM nu ook pech. “Want wij profileren ons zeker in de zomer als dé festivalzender en die gaan allemaal niet door. Zuur. Online gaan we wel toffe dingen doen!”

TV ambities

“Televisie is op zichzelf geen ambitie. Als ik muziek of een ‘Zentijd‘-achtig programma kan doen op een ander platform is dat prima. Ik zou dat misschien eens wat vaker moeten uitspreken.”

Angelique is nu in het weekend te horen. Ze wisselde van tijdsslot met Herman Hofman omdat het hersteltraject van Angelique, die vorig jaar onder het mes moest vanwege endometriose, langer bleek te duren dan verwacht. Herman presenteert daardoor de komende tijd op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 uur op 3FM, Angelique Houtveen is in de weekenduren van 16:00 tot 19:00 uur te horen.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV