Angelique Houtveen stopt na ruim vier jaar bij Sublime. Dat bevestigt de zender na berichtgeving van RadioWereld. Angelique stopt per juni bij de zender. “Geen makkelijke keuze, want radio maken – en zeker voor zo’n muzikaal en uniek station – heb ik met hart en ziel gedaan”, laat Angelique weten in een schriftelijke reactie.

Ze vindt het naar eigen zeggen tijd voor een nieuw hoofdstuk. “De komende tijd focus ik me op mijn eigen projecten, en neem ik bewust ruimte om te ontdekken waar het naartoe mag groeien. Naast mijn werk als spreker en voice-over blijf ik dus zeker hoorbaar — maar in een andere vorm. Dank aan mijn collega’s bij Sublime, Mediahuis Radio en alle geweldige luisteraars.”

Middagshow

Angelique begon in maart 2021 bij Sublime, waar ze een tijdlang de middagshow presenteerde. Eind 2021 raakte ze overspannen en zat de langere tijd ziek thuis. Ze keerde in de loop van 2022 terug op deeltijdbasis, zo’n twee dagen per week.

Nadat Sublime in 2023 haar FM-frequenties verloor, schrapte de zender de middagshow van Angelique. Sinds afgelopen najaar presenteert ze tussen 12:00 en 13:00 uur een programma op de radiozender. Ook werkt ze er al langere tijd als muzieksamensteller.

Een woordvoerder van Sublime laat weten: “Angelique heeft besloten haar vleugels uit te spreiden en dat respecteren wij uiteraard. We willen haar bedanken voor de vier mooie jaren radio die ze bij ons gemaakt heeft en zullen haar missen, als collega en als radiomaker.”

Foto: Sublime