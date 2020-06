Er zijn geen juridische overtredingen begaan bij de toekenning van het FM-kavel B05 in de Randstad. Dat oordeelt het Agentschap Telecom. Op het kavel in de Randstad zendt Qmusic sinds het voorjaar ‘Non-stop Maximum Hits’ uit. Tida B.V., eigenaar van het kavel waarop Radio 10 Brabant is te ontvangen, stapte naar de rechter vanwege de toekenning van het kavel.

Volgens Tida, die zelf ook meedeed in de aanbestedingsprocedure voor het kavel, had Radio Limburg uitgesloten moeten worden. ‘Wegens vergaande verbondenheid met Qmusic’, zo stelde het bedrijf. Radio Limburg kreeg in februari het FM-kavel in handen en sloot daarop een overeenkomst met Qmusic, met ‘Non-stop Maximum Hits’.

Rechter: deels gelijk

De rechtbank gaf Tida deels gelijk. Het Commissariaat voor de Media, die over de toekenning van het FM-kavel gaat, had volgens de rechter beter onderzoek moeten doen naar de relatie tussen Radio Limburg en Qmusic. Maar het Agentschap Telecom oordeelt nu dat van verboden verbondenheid geen sprake is.

“Uit de gevorderde inlichtingen is namelijk niet gebleken dat Radio Limburg een financiering heeft verkregen van Q-Music Nederland (direct of indirect) voor het kunnen uitbrengen van het winnende bod, laat staan dat een dergelijke financiering Q-Music Nederland zeggenschap zou zijn hebben gegeven waarmee Q-Music Nederland het beleid zou kunnen bepalen”, schrijft het Agentschap Telecom in haar onderzoek.

Agiostorting

Tida voerde aan dat Qmusic in 2014 een zogenoemde agiostorting heeft gedaan van 525.000 euro in de Radio Limburg Holding. Met dat geld zou begin dit jaar het kavel B05 zijn gekocht. Maar volgens het Agentschap Telecom gaat die redenering mank. Bovendien is destijds geen bezwaar gemaakt en dus kan deze redenatie in de huidige discussie niet aangevoerd worden, stelt het AT.

Ook is volgens het Agentschap Telecom nergens bewezen dat Qmusic het beleid bepaalt binnen Radio Limburg, waar Michael Bartelet eigenaar van is. “De heer Bartelet heeft volledige zeggenschap en kan vrijelijk over zijn aandelen beschikken. De agio-overeenkomst is aangegaan om zekerheid te verkrijgen en is een vrijwillige storting waartoe geen wettelijke plicht bestaat”, aldus AT.

Geheel onafhankelijk

Michael Bartelet laat weten: “Radio Limburg is tevreden met het besluit van het Agentschap Telecom. Het Agentschap heeft alle bezwaren van TiDa afgewezen en geconcludeerd dat er geen sprake is van verboden verbondenheid tussen Radio Limburg en Qmusic. Ook is bevestigd dat Radio Limburg volledige openheid van zaken heeft gegeven over haar samenwerking met Qmusic.”

Volgens Bartelet is zijn bedrijf ‘geheel onafhankelijk. “Wat ook sinds 2014 bij iedere toetsing telkens werd vastgesteld. We zijn blij dat de uitspraak van het Agentschap Telecom dit opnieuw bevestigt. Ook hopen we dat de onterechte aantijgingen nu zullen stoppen, zodat we ons volledig kunnen richten op het maken van goede radio in de regio.”

