Sharid Alles, zendermanager van NPO 3FM, zegt er spijt van te hebben dat ze vorig jaar een target heeft genoemd. In een interview met De Volkskrant zei ze: “Als 3FM over twee jaar (in 2021 red.) nog steeds 2,5 procent marktaandeel heeft, ben ik weg”. Sharid blikt nu terug: “Ik had dat nooit moeten zeggen.”

In de nieuwe luistercijfers bleek vorige week dat 3FM op 2,2 procent marktaandeel zit, onder het genoemde target dus. “In elk interview dat ik heb gegeven werd gevraagd naar mijn targets voor 3FM en mijn persoonlijke deadline. Ik weigerde die te geven, omdat het dan constant onder je neus wordt gewreven”, schrijft Sharid op Instagram.

Kritiek op media

Tijdens het interview vorig jaar liet ze zich het target van 2,5 procent dus toch ontvallen. “Ik had dat nooit moeten zeggen, met name omdat journalistiek Nederland elkaar consequent verkeerd quote en er van maakt dat ik dat in 2018 zou hebben gezegd, toen ik begon aan deze klus.”

Ze hekelt bepaalde nieuwsmedia die zich in het jaartal vergisten en daarmee suggereerden dat haar baan ‘op de tocht staat’. De zendermanager schrijft: “Blijkbaar is dat alles wat mensen in de media leuk vinden: dingen op de man/vrouw spelen en elkaar doelloos nalullen, op de verkeerde manier nog wel.”

Sharid benadrukt dat ze helemaal niet wil vertrekken bij de jongerenzender. “Ik ga helemaal nergens heen. 3FM en ik zijn nog lang niet klaar met elkaar.”

