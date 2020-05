Angelique Houtveen heeft vandaag haar eigen podcastserie gelanceerd. De NPO 3FM-dj komt met de podcast ‘Zentijd’, waarin ze luisteraars helpt om mentaal fit te worden of te blijven. Het gaat om een 15-delige podcastserie, van elk acht minuten lang. De serie is ook op YouTube te zien.

In de ‘workout voor de geest’ combineert Angelique persoonlijke verhalen met dronebeelden van de Nederlandse natuur. Elke week staat een ander thema centraal. De eerste afleveringen staan in het teken van ‘rust in de onrust’, waarin ze onder meer uitleg geeft over ademhalingstechnieken.

Juist nu, in de voor sommige mensen hectische periode van de coronacrisis, lanceert de 3FM-dj de eigen podcast. “Acht jaar geleden voelde ik grote onrust bij mezelf. Ik had al jaren lichamelijke klachten en toen mijn relatie stopte wilde ik bewuster gaan leven”, vertelt Angelique. “Juist nu in deze coronatijden kan ik me goed voorstellen dat mensen dit gevoel van onrust herkennen.”

Foto: KRO-NCRV