NPO 3FM moet zorgen dat er weer over gesproken wordt, dat het weer onderdeel van het dagelijkse ritueel wordt. Dat stelt Niels Bruinsma, directeur strategie bij mediabureau Abovo, in Het Parool. “Zorg ervoor dat 3FM weer een lovebrand wordt”, een merk om van te houden dus. Volgens Erik de Zwart had 3FM ‘een sterke identiteit, maar die is het kwijtgeraakt’.

3FM, jaren terug nog de best beluisterde zender van Nederland, zit al langere tijd in zwaar weer. De afgelopen jaren is er veel veranderd bij de zender, waaronder het vertrek van bekende dj’s en het doorvoeren van meerdere koerswijzigingen.

De jongerenzender staat aan de vooravond van weer een reeks veranderingen; zo gaan er geluiden dat binnenkort de middagshow ‘Mark + Rámon’ stopt en Timur Perlin terugkeert bij de zender.

Identiteit kwijtgeraakt

Van 12 procent marktaandeel eind 2012, naar 2,2 procent nu. Hoe kan dat? “3FM is de sterke eigen identiteit kwijtgeraakt”, zegt Erik de Zwart in de Amsterdamse krant. “Alternatieve rock en pop, daar blonk 3FM in uit. Maar om te concurreren met 538 en Qmusic stortte 3FM zich ook op commerciële dance en hiphop. Terwijl je, zeker als NPO, nou juist moet doen wat de anderen niet doen.”

Het marktaandeel van 3FM daalde de afgelopen jaren flink:

Verbinding verloren

Volgens Niels Bruinsma, directeur strategie bij mediabureau Abovo, is 3FM de verbinding met de luisteraar grotendeels verloren. Hij stelt dat dat te wijten is aan onder meer een gebrek aan innovatie en het vertrek van populaire dj’s. Dat de zender het met de komst van Spotify moeilijk heeft, vindt Bruinsma geen excuus. “De dj zorgt juist voor de verbinding tussen de muziek, het station en de luisteraar.”

Bas Hakker, journalist en hoofdredacteur van Frank.News, stelt dat de vele veranderingen in korte tijd 3FM ook geen goed hebben gedaan. Hij vergelijkt het merk 3FM met The Rolling Stones. “Daar ga je heel zorgvuldig mee om, en je verandert alleen iets als het publiek zich daarin kan vinden.”

Kritiek op zendermanager

Doordat 3FM maar niet tot amper aan marktaandeel weet te winnen, klinkt er ook meer kritiek op zendermanager Sharid Alles. Eddy Keur pleitte onlangs zelfs voor haar ontslag. “Ze doet het gewoon niet goed, ze bakt er gewoon geen reet van.” Onlangs liet Sharid echter weten dat ze niet van plan is om te vertrekken bij 3FM.

