Timur Perlin stopt met zijn weekendprogramma op NPO Radio 2 en keert terug op NPO 3FM. Hij gaat op de jongerenzender een lunchprogramma presenteren, zo meldt RTL Boulevard. Al een paar weken gonzen er geruchten over de dagprogrammering van 3FM die mogelijk flink op de schop gaat. Volgens Boulevard moet Timur, die in 2016 vertrok bij 3FM, de zender ‘weer uit het slop trekken’.

Het is al enige tijd onrustig in de dagprogrammering van 3FM. Zo stopte Wijnand Speelman onlangs als sidekick in de middagshow van Mark van der Molen en presenteert Herman Hofman voorlopig het tijdsslot tussen 13:00 en 16:00 uur, als vervanger van Angelique Houtveen.

‘Frank en Eva in de middag’

RTL Boulevard meldt dat de programmering van 3FM ‘helemaal op de schop gaat’. Timur Perlin gaat naar verluidt de lunchuren doen, Frank van der Lende en Eva Koreman gaan samen de middagshow presenteren en Mark van der Molen krijgt een tijdslot in de avonduren.

De NPO ontkende eerder nog dat het middagprogramma ‘Mark + Rámon’ stopt. Sidekick Rámon zit al maandenlang ziek thuis, na het overlijden van zijn moeder. Hij werd in januari vervangen door Timur Perlin en de afgelopen weken was Wijnand Speelman sidekick in de middagshow.

Mocht de berichtgeving van Boulevard kloppen, dan betekent dat voor Frank van der Lende zijn terugkeer in de middag op 3FM. De dj volgde in 2015 de naar Radio 538 vertrokken dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op. Anderhalf jaar werd hij van het tijdslot gehaald.

