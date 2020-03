NPO Radio 1 presenteert volgende week vijf nieuwe podcasttitels. Dat doet de zender bewust, nu vanwege het coronavirus veel mensen thuis zitten. “Zo’n 15% van de Nederlanders blijkt wel eens een podcast beluisteren. Nu veel mensen noodgedwongen thuis zijn, biedt dat kansen om ook hen kennis te laten maken met podcasts”, aldus zendermanager Laurens Borst van Radio 1.

De podcasts gaan inhoudelijk niet over de coronacrisis. “Wij verwachten dat er nu ook behoefte is aan podcasts over onderwerpen die net iets losser staan van de crisissferen waarin we verkeren”, aldus Laurens. Een overzicht van de podcasts is hier te vinden.

De dagelijkse podcast ‘De Dag’ van NPO Radio 1 staat sinds begin deze week wél continue in het teken van het coronavirus.

Foto: RadioFreak.nl