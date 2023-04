Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen na anderhalf jaar met de ochtendshow van Radio 538. “Het maken van een dagelijks programma in de vroege ochtend – en alles wat daar extra bij komt kijken – vraagt 24/7 aandacht”, zegt Wietze. “Het continue vinden van de juiste balans met het gezinsleven is iets wat ik vaker heb gedeeld met de luisteraars.”

Dat was voor Radio 538 de aanleiding om het gesprek aan te gaan. De heren hadden nog een contract voor anderhalf jaar. Wietze: “Ik ben heel eerlijk geweest. Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik een jarenlange ochtendshow, in deze fase van mijn gezin, simpelweg nog niet kan overzien. Daarom hebben we besloten eerder te stoppen dan gepland.”

Klaas van Eerden respecteert die keuze van zijn collega. “Ik ga de komende tijd eerst eens even goed nadenken over wat de toekomst binnen of buiten 538 voor mij in petto heeft.”

Na de zomer nemen Tim Klijn, Niels van Baarlen en Rick Romijn het stokje over. Zij zijn nu nog in de ochtend op Radio Veronica te horen. “Voor ons alle drie geldt dat we jarenlang bij Radio 538 hebben gewerkt. Dat we nu weer terugkeren op het vertrouwde honk, voelt toch als thuiskomen. Hoewel we het vreselijk naar ons zin hebben bij Radio Veronica, stroomt er toch nog steeds groen paars bloed door de aderen.”

Wietze op een andere plek

Voor Wietze wordt er een andere plek in de programmering van Radio 538 gezocht. “Voor mij zal een met een betere balans tussen radio maken en familie. Ik heb met heel veel plezier de ochtendshow gemaakt. Met onverminderde energie gaan we tot de zomer door.”

Wietze heeft al twee zoons en een dochter. Onlangs werd bekend dat daar ook een vierde kindje bij komt.

Dave Minneboo, programmadirecteur van Radio 538, zegt Wietze en zijn team dankbaar te zijn. “Soms loopt het anders dan verwacht. Tegelijkertijd geloven we in de nieuwe ochtendshow en zijn we trots dat Tim, Rick en Niels terugkeren op het oude nest.”

Oude nest

Voor Tim, Rick en Niels betekent hun overstap naar Radio 538 een terugkeer op het oude nest. Tim heeft tussen 1998 en 2014 diverse programma’s op Radio 538 gepresenteerd. Ook was hij lange tijd de vaste vervanger van Edwin Evers.

Rick en Niels waren 21 jaar lang de belangrijkste stemmen naast Edwin in ‘Evers Staat Op’, dat 18 jaar daarvan te horen is geweest op Radio 538. Vanaf januari 2022 presenteerden Tim, Rick en Niels ‘De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen’ op Radio Veronica.

Wie de ochtendshow op Radio Veronica gaat maken is nog onbekend. Onlangs werd duidelijk dat het Belgische Mediahuis de zender binnenkort overneemt van Talpa Network.

Foto: Radio 538