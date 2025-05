De dj’s van Radio Veronica organiseren op Hemelvaartsdag een clubdag op de radio voor de luisteraars. De dj’s maken de hele dag samen radio om leden te werven voor de Radio Veronica Club, waar iedereen gratis lid van kan worden. Verschillende dj’s zijn morgen te horen in duo- of triovorm. Zo maakt Rob Stenders programma’s met Gerard Ekdom, Maurice Verschuuren, Frank van der Lende en Sander Hoogendoorn.

Met de actie probeert de zender mensen aan zich te binden. Door lid te worden krijgen ze een nieuwsbrief en een ledenpas thuisgestuurd. De zender noemt vaker te werken met het ‘clubhuisgevoel’.

Gerard Ekdom: “We nodigen iedereen uit zich aan te sluiten bij onze club! We zitten de hele dag in een speciaal opgetuigd callcenter op de redactie om leden te verwelkomen. Elk uur spelen we een ander radiospel, zoals ‘de Fluisteraar’, en ‘Zing na de Ping’. En luisteraars kunnen verzoekjes aanvragen.”

Programmering op 29 mei:

06:00 – 09:00 – Ferry Oomen

09:00 – 12:00 – Rob Stenders, Gerard Ekdom & Lisanne Bronkhorst

12:00 – 14:00 – Rob Stenders, Caroline Brouwer & Maurice Verschuuren

14:00 – 16:00 – Niek van der Bruggen & Gijs Alkemade

16:00 – 18:00 – Frank van der Lende, Sander Hoogendoorn & Rob Stenders

18:00 – 21:00 – Niek van der Bruggen

21:00 – 00:00 – Gijs Alkemade

Foto: Sander Koning | Radio Veronica