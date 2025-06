De ‘Alarmschijf’ is vanaf nu op twee zenders te horen. Qmusic heeft de ‘Alarmschijf’, die verbonden is aan de Top 40. En nu start ook Radio Veronica, met de ‘Radio Veronica Alarmschijf’. Volgens de zender is de “titel na ruim 32 jaar terug bij Radio Veronica”.

“De term ‘Alarmschijf’ is in 1969 begonnen bij Radio Veronica”, zegt Robbert-Jan van de Velde, programmadirecteur van Radio Veronica. “We grijpen hiermee dus terug op onze rijke radiohistorie om wekelijks een nieuwe plaat in het zonnetje te zetten. We dachten na over een andere naam, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als je al uitvinder van het originele wiel was”.

De Alarmschijf

De ‘Alarmschijf’ is een titel die wekelijks aan een nummer wordt gegeven om zo dit liedje extra in de belangstelling te zetten. De Radio Veronica-editie doet hetzelfde.

De schijf ontstond is bij Radio Veronica als hittip van de toenmalige zeezender. De allereerste Alarmschijf werd benoemd op zaterdag 1 november 1969 en was het nummer ‘Oh Well’ van Fleetwood Mac.

Foto: Mediahuis Radio / Sander Koning