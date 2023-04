De Belgische uitgever Mediahuis neemt zowel Radio Veronica als RadioCorp, de eigenaar van SLAM! en 100% NL over. Daarmee word het bedrijf in één klap een belangrijke speler op de Nederlandse radiomarkt. Mediahuis is nu ook al eigenaar van Sublime, Nostalgie, kranten als De Telegraaf, NRC en De Limburger en websites als MetroNieuws en Speurders. Beide overnames zijn het gevolg van de ophanden zijnde veiling van FM-frequenties in september.

Mediahuis wil met de overnames zijn positie binnen de Nederlandse advertentiemarkt versterken. “Beide overnames stellen Mediahuis in staat om luisteraars, adverteerders en mediabureaus een sterker audioaanbod te bieden en een groter en kwalitatiever bereik. De positie van Mediahuis als crossmediaal mediapartner wordt hierdoor danig versterkt”, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Radio Veronica

Talpa Network zat met het probleem dat de regels voor de FM-veiling voorschrijven dat een bedrijf maar drie FM-frequenties mag bezitten, terwijl Talpa Network er op dit moment vier heeft: Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica. De verwachting was al dat Talpa de kleinste zender, Radio Veronica, zou gaan opofferen.

Paul Römer, Managing Director Radio & Televisie bij Talpa Network zegt in een persbericht: “Radio Veronica is een merk met een rijke historie. De komst van Veronica binnen het omroepenstelsel was in 1960 de start van commerciële radio en daarmee de grondlegging van de radio zoals tegenwoordig nog te horen. De zender is na 63 jaar nog altijd één van de belangrijke spelers in het radiolandschap met een onderscheidende muziekprofilering, prachtige programmering en toonaangevende activaties. Met de verkoop aan Mediahuis groep heeft Radio Veronica een optimale uitgangspositie om ook in de toekomst een belangrijke plek in het radiolandschap te blijven behouden. Zowel voor als achter de schermen wordt door het team van Veronica met veel passie en liefde aan het merk gebouwd. We zijn blij dat we met deze wisseling van eigenaar hen meer zekerheid kunnen bieden over de toekomst van het merk.”

De overname is nog niet helemaal afgerond, er moet onder meer nog een adviestraject met de ondernemingsraad van Talpa Network worden doorlopen. De bedoeling is wel dat de overname voor de FM-veiling wordt afgerond.

100% NL en SLAM!

Mediahuis heeft daarnaast RadioCorp overgenomen. Dat bedrijf is de eigenaar van 100% NL, SLAM! en het recent gestarte Sunlite. Het bedrijf was in handen van Karl Habsburg, Herbert Visser en Carlo de Boer. De twee laatstgenoemde blijven na de overname onderdeel van het management van RadioCorp.

Carlo de Boer, Algemeen Directeur van RadioCorp zegt in een persbericht: “Ons gedreven team en opgebouwde kennis en ervaring in combinatie met de ambitie- en audio activiteiten van Mediahuis, zorgt voor een krachtig vernieuwd audiobedrijf. We gaan hiermee een nieuwe fase in met RadioCorp en dat geeft nieuwe energie voor de toekomst.”

Op dit moment is Mediahuis al eigenaar van Sublime, die de uitgever in 2020 overnam. Daarmee heeft het bedrijf nu dus vier FM-zenders in handen.

Geclausuleerd kavels

Al deze zenders zenden uit middels een zogenoemd geclausuleerd kavel waaraan voorwaarden verbonden zijn. 100%NL zit op het kavel voor Nederlandse muziek, SLAM! op het kavel voor nieuwe muziek, Radio Veronica op het kavel voor classics en Sublime op het kavel voor jazz. Bij de veiling blijft daarvan alleen het kavel voor Nederlandse muziek bestaan. Het is te verwachten dat Mediahuis hier op zal gaan bieden.

Wat het verder van plan is, is onduidelijk, maar het is aannemelijk dat het bedrijf sowieso gaat proberen een FM-frequentiepakket voor Radio Veronica binnen te halen.

Mediahuis zal in ieder geval afscheid moeten nemen van één van zijn zender op de FM, omdat het nog maar drie FM-frequenties mag hebben na de veiling.

Foto: Talpa