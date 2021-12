Frank Dane stopt per direct met de presentatie van de ochtendshow van Radio 538. Wietze de Jager en Klaas van der Eerden nemen vanaf volgende week maandag formeel het ochtendprogramma over, maar Wietze is nu al te horen omdat Frank Dane vakantie heeft. Franks laatste uitzending blijkt dus al geweest.

Wat de reden is van de plotselinge wijziging, is niet duidelijk. Het complete team van Frank stopt met het programma. Ook nieuwlezer Roelof Hemmen wordt vervangen; Mart Grol van Hart van Nederland wordt de nieuwe nieuwslezer in de ochtend van 538.

Vertrek Frank Dane

Frank begon exact drie jaar geleden in de ochtend van Radio 538 en had de uitdaging om het gat op te vullen dat Edwin Evers achterliet met zijn vertrek bij het radiostation. Of Frank een ander programma gaat maken op Radio 538, is nog onduidelijk.

Zendermanager Coco Hermans zegt in een persbericht: “We nemen afscheid van de ochtendshow van Frank Dane en zijn team. Met de opvolging van Edwin Evers hebben zij een geweldige prestatie geleverd, wij zijn ze dan ook heel dankbaar. Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken.”

Over de reden van de wijziging zegt Coco: “Met de nieuwe ochtendshow gaat 538 een volgende fase in. Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien.”

Wietze bij 538

Wietze de Jager is sinds 2018 te horen op Radio 538. Hij maakte in 2017 de overstap naar Talpa Radio om samen met zijn radiocollega Mattie Valk de ochtendshow op Sky Radio te gaan presenteren. Mattie besloot echter op het laatste moment een nieuw contract bij Qmusic te tekenen.

Na een tijdje niet op de radio te zijn geweest, kreeg Wietze een weekendprogramma op Radio 538. Vervolgens presenteerde hij twee jaar lang een lunchprogramma en was hij de vaste vervanger van Frank Dane. In november verdween Wietze uit de dagprogrammering, maar dat bleek slechts van korte duur.

Met deze nieuwe stap komt Wietze recht tegenover zijn voormalige radiovriend Mattie Valk te zitten. Qmusic, waar Mattie tegenwoordig met Marieke Elsinga de ochtendshow presenteert, is de belangrijkste concurrent van Radio 538.

Foto: Radio 538