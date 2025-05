Rick van Velthuysen was graag bij Radio Veronica gebleven. Hij werd door Rob Stenders naar de zender gehaald, maar toen Talpa Networks Radio Veronica verkocht aan Mediahuis, moest hij zijn programma doordeweeks opgeven en naar het weekend. “Ik kreeg een werkopdracht en die heb ik uitgevoerd. Ik heb aan alles voldaan. Er treft mij geen blaam”, zo zegt hij in een filmpje op sociale media. “Ik dacht: dit is blijkbaar mijn lot.”

Toch liep het anders. “Ik had wel zien aankomen dat mijn contract een andere invulling zou krijgen, maar niet dat het zou stoppen”, zegt hij nu over het feit dat z’n contract niet verlengd is. Dit weekend maakt hij z’n laatste programma’s voor Radio Veronica. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. De dj stoort zich wel aan geruchten die verspreid worden. Zo meldde een nieuwssite dat hij naar Omroep Gelderland zou gaan. “Op dit moment is mij niets bekend van een contract, laat staan dat ik deze getekend heb.”

Stille trom

Rick baalt ervan dat Radio Veronica in een persbericht gemeld heeft dat hij moet stoppen. “Dat vertrek was dan weliswaar een feit, maar daarna sprong het journaille in mijn nek.” Hij geeft aan liever met stille trom te vertrekken. “Ik koester geen wrok. Ik hoop dat het Radio Veronica goed gaat.”

Deze week verscheen er een persbericht over mijn vertrek bij Radio Veronica; zeer tegen mijn zin in. Dat vertrek was dan weliswaar een feit, maar daarna sprong het journaille in mijn nek en niet reageren is ook geen optie, want dan komen er pas echt verhalen op basis van halve… pic.twitter.com/Koc26MlUAp — Rick van Velthuysen (@rickvanv) May 30, 2025

Foto: Radio Veronica