Gijs Staverman wist niet welke afspraken er tussen Radio 10 en Rob van Someren waren toen hij werd gevraagd om naar de zender te komen. Dat zegt hij in De Telegraaf. Rob moest ineens zijn middagshow opgeven en verhuizen naar het weekend. Het leidde tot een rechtszaak tussen eigenaar Talpa Network en de radio-dj.

Gijs komt over van NPO Radio 2, om de middagshow te gaan maken op Radio 10. “Ik ben blij dat Rob en Talpa er nu samen uitgekomen zijn en dat Rob bij het station blijft”, zegt Gijs in de krant. De jock was niet bang dat z’n programma niet door zou gaan. “Ik heb van mijn moeder geleerd dat je pas over dingen na moet denken als iets daadwerkelijk gaat gebeuren. In mijn geval is het nooit een voldongen feit geweest dat dit nieuwe avontuur niet door zou gaan dus ik heb er niet over nagedacht.”

Vanwege de rechtszaak tussen Talpa en Rob van Someren begint Gijs een week later dan oorspronkelijk gepland met zijn middagprogramma ‘Gijs op 10’. In augustus voegt nieuwslezer Matijn Nijhuis zich bij het programmateam.

TV-ambities

Gijs had het nog erg naar z’n zin bij NPO Radio 2, toen hij een telefoontje van Radio 10 kreeg. “Na een aantal gesprekken begon het te borrelen. Ik vind het superspannend om een middagshow te gaan maken. Mensen luisteren rond dat tijdstip actiever dan overdag omdat ze bijvoorbeeld onderweg zijn naar huis.” Daar kwam bij dat hij bij zijn oude omroep KRO-NCRV geen tv-ambities kon waarmaken. “Ik vind het leuk om naast radio af en toe wat voor tv te doen. Ik heb er meerdere keren met hen over gepraat. Aan de plannen is door de omroep helaas nooit een gevolg aan gegeven.”

De dj mocht na één seizoen ook niet doorgaan met zijn podcast over pleegkinderen. “Hier was geen ruimte meer voor, terwijl het goed past bij de Kro-Ncrv. Dat vond ik jammer.”

Foto: swirlstudio / Radio 10