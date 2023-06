Wietze de Jager heeft vanochtend zijn laatste ochtendshow gemaakt op Radio 538. Na anderhalf jaar stopt het ochtendprogramma van de jock bij de zender. “We hebben een heel mooie tijd gehad. Dit was een hell of a ride, maar ik ben blij dat we het op deze positieve manier kunnen afronden”, aldus Wietze vanochtend. Hij is nog in gesprek met 538 over zijn toekomst bij de zender. “Maar dat gaat goedkomen”, zei hij.

538 haalde eind 2021 plotseling Frank Dane uit de ochtenduren en zette er Wietze de Jager en sidekick Klaas van Eerden voor in de plaats. Het was een turbulente periode, erkende Wietze. “Ik wil vooral jou bedanken”, zei hij tegen de luisteraar. “We hebben dit toch een soort van samen gedaan. We hebben samen gelachen, samen gehuild. Er zat heel veel humor, maar tijdens ‘Missie 538′ zijn we ook diep gegaan met z’n allen.”

Vorig jaar september gaf Wietze aan dat hij het maken van de ochtendshow in combinatie met zijn gezinsleven pittig vond. Hij zei toen een dag minder te willen gaan werken, al sprak 538 die berichtgeving later tegen. Onlangs werd bekend dat 538 de stekker uit de ochtendshow trekt: vanaf aankomende maandag zijn Tim Klijn en sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen te horen met het nieuwe 538-ochtendprogramma.

Foto: Radio 538