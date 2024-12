Qmusic is de nieuwe marktleider van Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers van NMO over week 48. Op Qmusic was afgelopen week de ‘Q-Top 1500’ te horen. De hitlijst zorgt voor een kleine stijging van de luistercijfers: Q krijgt er 0,6 procentpunt bij. Radio 2 volgt op de tweede plaats. De publieke zender noteert een marktaandeel van 11,5 procent.

NPO Radio 5 zakt weer terug in de luistercijfers, nadat de zender de vorige meetperiode marktleider was vanwege de ‘Evergreen Top 1000’.

Radio 10 en Radio Veronica

Radio 10 profiteert flink van de ‘Top 4000’ die het station sinds vorige week woensdag uitzendt: de zender krijgt er 2,4 procentpunt marktaandeel bij en staat nu vierde van Nederland. De ‘Top 4000’ is nog tot Kerst te horen op Radio 10.

Radio Veronica zond afgelopen week de ‘Top 1000 Allertijden’ uit. Dat bezorgt het station eveneens een flink hoger marktaandeel: + 1,1 procentpunt. NPO 3FM zakt weer onder de 2 procent marktaandeel en komt uit op 1,8 procent.