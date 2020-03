Een marktaandeel van 0,4 procent in de doelgroep 10+ en 0,9 procent marktaandeel in 20-49 jaar. KINK is voor het eerst opgenomen in de luistercijfers, die vanochtend weer werden gepubliceerd. “Of ik deze cijfers had verwacht? Op den duur zeker, maar zo snel nog niet”, reageert Michiel Veenstra, programmadirecteur en dj bij KINK.

Het radiostation werd ruim dertien maanden geleden nieuw leven ingeblazen door de voormalig NPO 3FM-dj. “Dat we na 13 maanden al goed zijn voor een marktaandeel van 0,9 procent in de doelgroep 20-49, bevestigt wat we vermoedden toen we aan dit avontuur begonnen: er is in Nederland behoefte aan een serieus alternatief radiostation.”

Cijfers inzichtelijk maken

KINK maakte eind januari bekend mee te gaan doen aan het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), dat maandelijks de luistercijfers publiceert. “De belangrijkste redenen om mee te doen zijn heel simpel”, vertelt Michiel, “weten hoe je er voor staat en dat inzichtelijk maken voor adverteerders. We zijn als commercieel radiostation afhankelijk van advertenties en adverteerders willen graag weten wie ze bereiken als ze een commercial uitzenden op KINK. Dat is nu mooi aangetoond.”

Volgens Michiel staat de liefde voor muziek voorop bij KINK. In zijn laatste periode bij 3FM uitte hij openlijk kritiek op ‘compensatieplaten’: na een relatief onbekender, alternatieve liedje een bekende hit draaien. “Bij KINK hoeven we niet te wijken voor verwaterende compensatieplaten of programmamakers die hun ego niet thuis kunnen laten”, aldus de programmadirecteur nu.

FM-frequentie

Eerder liet Michiel al weten met KINK wel oren te hebben naar een FM-frequentie. Dat kan op z’n vroegst pas over twee jaar, in 2022. “We zijn nu gemankeerd in de distributie met alleen DAB+ en online”, zegt Michiel. “Die distributiekanalen worden alleen maar belangrijker, maar de realiteit is dat FM nog steeds een heel belangrijke rol speelt in radiobeluistering anno 2020.”

Over de bovenverwachting hoge luistercijfers, zegt de programmadirecteur: “De die-hard liefde van het publiek voor ons station is de mooiste bekroning die je maar kunt wensen.”

Foto: Nathan Reinds