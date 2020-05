Joe, het zusterstation van Qmusic, moet in de toekomst ook op de FM te ontvangen zijn. Daarvoor pleit Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo. Joe, dat vorig jaar april in Nederland werd gelanceerd, is nu alleen digitaal te ontvangen.

Met een FM-pakket wil Dave ook de oudere radioluisteraars bereiken. “Maar dan moet er eerst een FM-pakket vrijkomen, en dat lijkt nog een lange weg. Niettemin droom ik hierover graag hardop”, zegt Dave in het jaarverslag van moederbedrijf DPG Media. “Ook deze kans komt een keer voorbij. Als het zover is, moeten we die meteen grijpen.”

In 2022 worden de FM-frequenties weer openbaar aanbesteed. Ook KINK liet eerder al weten wel oren te hebben naar een FM-pakket.

Qmusic en Joe zijn allebei van DPG Media, voorheen De Persgroep, dat in België ook Qmusic België en Joe België bezit.