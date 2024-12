Het marktaandeel van Radio 10 stijgt flink in de nieuwe luistercijfers. Het station zendt momenteel de ‘Top 4000’ uit en dat zorgt voor een fors hoger marktaandeel: de zender krijgt er maar liefst 5,1 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 49. De hoge luistercijfers zijn een opsteker voor Radio 10, die na een nieuwe ochtend- én middagshow de luistercijfers de afgelopen maanden juist zag teruglopen.

NPO Radio 2 volgt op plek twee, met een marktaandeel van 12,5 procentpunt. Dat is één procentpunt hoger dan de week ervoor. Daarmee is het station Qmusic weer voorbij. Q, in week 48 nog marktleider, komt uit op een marktaandeel van 11,1 procent.

Grote verliezer is Radio Veronica. De zender levert 2 procentpunt marktaandeel in en komt uit op 3,3 procent. Vorige week deed de zender nog goede zaken dankzij de ‘Top 1000 Allertijden’. JOE levert ook flink in: -0,9 procentpunt.