Radiostations willen de doelgroep ’20-49 jaar’ in de luistercijfers in januari met tien jaar oprekken, tot ’20-59 jaar’. Dat zegt Arjan Snijders in de podcast ‘Dit was de Radio’. Hij is eindredacteur bij Radio Gelderland en dj bij Radio Veronica.

Het NMO en Audify, die de luistercijfers uitvoeren, laten weten dat zij (nog) niets aanpassen. “Het NMO Luisteronderzoek is 13+ en vele doelgroepen zijn te gebruiken in de analyses. Iedere gebruiker (radiostations en verkoopnetwerken, red.) kan zelf een doelgroep kiezen”, aldus een woordvoerder tegen RadioFreak.nl.

Zelf maakt Audify wel een maandrapport waar ook doelgroepen instaan. “Als Audify hebben we (nog) geen aanpassingen qua te rapporteren doelgroepen.”

Belangrijkste doelgroep

Voor veel radiozenders, vooral de commerciële stations, is 20-49 jaar de belangrijkste, commerciële doelgroep. Hoe hoger het marktaandeel in die doelgroep, des te interessanter de radiozenders zijn voor adverteerders. En daarmee kunnen de stations dus meer geld verdienen.

Snijders noemt het oprekken van de doelgroep met tien jaar een “enorme gamechanger”. De groep wordt daardoor groter en meer radiozenders zullen meedoen in de ‘strijd’ om de luisteraars. Zo is straks bijvoorbeeld ook NPO Radio 5, dat zich richt op 55+-plussers, vertegenwoordigd in die doelgroep.

Foto: NPO Radio 5