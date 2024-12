Bohemian Rhapsody van Queen is voor de 21e keer de nummer één van de Top 2000. Better Days van Dermot Kennedy komt op de zesde plaats binnen in de lijst van NPO Radio 2. Stemmers brengen met hun keuze voor dit nummer in de lijst der lijsten een eerbetoon aan de onlangs aan longkanker overleden Eva Hermans-Kroot.

Eva deed mee aan het programma ‘Over Mijn Lijk’ en liet mensen het verloop van haar ziekte volgen via Social Media. Daarnaast was ze regelmatig te horen met een update in de ochtendshow van Qmusic. ‘Better Days’ was haar lievelingsnummer, omdat het haar houvast bood tijdens haar ziekte.

De top 10 van de 26e Top 2000 ziet er als volgt uit (positie vorig jaar tussen haakjes):

Bohemian Rhapsody – Queen (1) Fix You – Coldplay (5) Hotel California – Eagles (3) Roller Coaster – Danny Vera (2) Piano Man – Billy Joel (4) Better Days – Dermot Kennedy (debuteert in Top 2000) Stairway To Heaven – Led Zeppelin (6) Avond – Boudewijn de Groot (8) Love Of My Life – Queen (10) Black – Pearl Jam (7)

De volledige lijst wordt vrijdag 13 december rond 12:45 uur onthuld op NPO Radio 2 door Annemieke Schollaardt. Ook is dan de bekendmaking van de Top 2000 Award.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot