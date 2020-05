Het vertrek van Edwin Evers in de ochtend op Radio 538, eind 2018, heeft voor de eerste grote slag gezorgd in de ochtend op Qmusic. Dat stelt programmadirecteur Dave Minneboo. “Mattie & Marieke begonnen op een ideaal moment. Edwin Evers vertrok bij Radio 538 en er was in het radiolandschap in de ochtend even sprake van een level-playingfield. Daar heeft onze show de eerste grote slag geslagen.”

Vandaag werd bekend dat Qmusic voor het eerst Radio 538 voorbij is in de doelgroep 20-49 jaar. Volgens Dave Minneboo is zijn zender in een ‘winning mood’. “We spelen Champions League. Dat doen we stabiel en vol vuur”, zegt hij in het jaarverslag van DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic.

Drie pijlers

De dag van Qmusic steunt volgens Dave op drie pijlers: de ochtendshow van Mattie en Marieke, de middagshow met Domien Verschuuren en de Top 40, die in 2019 naar Qmusic kwam. Dave: “Het is onvoorstelbaar hoe snel Mattie & Marieke een merknaam zijn geworden, en de rek is er nog lang niet uit. Hun succes is van groot belang.”

Qmusic nam vorig jaar de Top 40 over van Radio 538. Dave noemde het eerder al ‘onbegrijpelijk voor een hitstation’ dat 538 de hitlijst vaarwel zei. De programmadirecteur nu over de ingelijfde lijst: “De Top 40 is meer dan een hitlijst. In de collectieve beleving is de Top 40 een muziekgenre op zich, misschien zelfs wel een soort levensgevoel. Wie dat goede gevoel zoekt, komt bij ons thuis.”

Hitradiogevecht

Volgens Dave is de Top 40 ‘een voltreffer’ voor zijn radiostation. “Het muziekaanbod was al ‘breder’ gemaakt en door de Top 40 wordt Qmusic door de luisteraars nu ook echt geassocieerd met de hits van nu.”

538-directeur Menno de Boer stelde vorige week nog dat Qmusic steeds meer op Radio 538 is gaan lijken. ““Qmusic heeft zich meer gestort op het hitradiogevecht. Dat is uitdagend voor Radio 538, maar geeft ook weer een kans.”

Foto: Qmusic