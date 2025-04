Qmusic en JOE hebben het aantal eigen nieuwsbulletins in het weekend flink teruggeschroefd. Alleen tussen 11:00 en 17:00 uur schuift er nog een nieuwslezer aan in de studio met eigen bulletins. Buiten die uren om wordt in het weekend teruggegrepen op het vooraf opgenomen ANP-nieuwsbulletin, zoals dat ook ’s nachts wordt uitgezonden.

De nieuwsbulletins op Qmusic worden sinds 2021 verzorgd door NU.nl, dat net als Q eigendom is van DPG Media. Voor die bulletins schuift een eigen nieuwslezer aan in de radiostudio. DPG-zender JOE maakt eveneens gebruik van die werkwijze. Sinds vier jaar zijn die eigen nieuwsbulletins ook in het weekend op Qmusic te horen.

Maar het aantal eigen nieuwsbulletins in het weekend is nu flink teruggeschroefd. Rebecca Looijen was de afgelopen vier jaar de vaste nieuwslezer in het weekend op Qmusic. “Het eigen nieuws in het weekend is grotendeels geschrapt, dus is onze vaste samenwerking gestopt”, schrijft ze op Instagram. “Maar gelukkig blijf ik wel regelmatig invallen.”

Ook Melissa Lagerwaard moet op zoek naar ander werk. Zij raakte onlangs haar vaste nieuwslees-uren in de avond kwijt en had geen vaste plek meer. “Door een reorganisatie binnen de nieuwsredactie is mijn vaste nieuwslees plek daar per april vervallen. Deze zomer ben ik nog op verschillende plekken op de redactie en achter de microfoon te vinden. Daarna begint een nieuw avontuur. Waar, dat weet ik nog niet.”

Reden van reorganisatie

Waarom Qmusic en JOE de eigen nieuwsdienst hebben georganiseerd, is niet duidelijk. Een woordvoerder van beide zenders houdt het op een algemene reactie: “We hebben onlangs wat aanpassingen gemaakt in de structuur en het rooster van het nieuwsteam van Qmusic en JOE. Een van de aanpassingen is dat in het weekend iemand van onze eigen nieuwsredactie het nieuws leest van 11:00 uur tot 17:00 uur.”

In de andere uren, van 07:00 tot 10:00 uur en tussen 18:00 en 23:00 uur, wordt nu het reguliere ANP-nieuwsbulletin uitgezonden.

Foto: JOE