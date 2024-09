Eefje Kühne is de nieuwe nieuwslezer in de middaguren op Qmusic, waarmee ze ook te horen is in de middagshow van Domien Verschuuren. Ze volgt Nathalie van Suijlekom op, die op haar beurt in de avonduren het nieuws gaat lezen. “Onwijs fijn voor de avondshow”, vindt Domien.

Nathalie was sinds begin vorig jaar nieuwslezer in de middag op Qmusic. “Nathalie is niet gestopt, zij gaat het nieuws in de avond doen en blijft het nieuws lezen tijdens de Top 40 op vrijdagmiddag”, laat een woordvoerder van de zender weten.

Melissa Lagerwaard is nu nog in de avond te horen als nieuwslezer. “We zijn met haar in gesprek over de invulling van haar werk”, aldus Q.

Foto: Qmusic