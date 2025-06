Menno Barreveld zal ook de komende jaren te horen zijn op Qmusic. De dj is al sinds de start van de zender in 2005 een vertrouwde stem op Q. Naast dj is Menno de vaste stem, ook wel stationvoice, van het station. Met hoeveel jaar Menno heeft bijgetekend, is niet bekendgemaakt.

“Menno’s frisse, energieke en optimistische geluid is zeer herkenbaar voor Qmusic en een vaste waarde op de Nederlandse radio”, zegt Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic. “Hij is een echte ambassadeur van de zender en maakt als geen ander oprechte connectie met onze luisteraars. We zijn dan ook enorm blij dat Menno ook de komende jaren het vertrouwde gezelschap blijft voor iedereen die aan het werk is”.

“Voelt heel goed”

“Qmusic en ik gaan al lang mee samen, en dat voelt nog steeds heel goed”, zegt Menno. “Het is bijzonder om het station zo te hebben zien groeien, en ik ben trots op de rol die ik daarin heb kunnen spelen, en blijf spelen. De sfeer onderling met mijn collega’s en de klik met onze luisteraars maken dit werk echt uniek. Ik kijk uit naar alles wat nog kom.”

Na eerst bij de lokale omroep te hebben gezeten, startte Menno 2000 bij Veronica FM. Vervolgens was hij te horen op Yorin FM en in 2004 maakte hij de overstap naar Noordzee FM. Toen deze zender in 2005 overging in Qmusic, bleef Menno aan boord.

Foto: Qmusic