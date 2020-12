NU.nl gaat vanaf volgend jaar de inhoud van de nieuwsbulletins op Qmusic verzorgen. Anne-Marie Rozing, Fien Vermeulen en Anton Griep blijven de nieuwslezers, maar zij lezen voortaan het ‘Qmusic nieuws door NU.nl’. Het nieuws blijft, net als nu, ieder uur te horen en in de ochtend- en middagshow ook op het halve uur.

NU.nl is sinds een overname eerder dit jaar onderdeel van DPG Media, de eigenaar van Qmusic. Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic: “Nu NU.nl onderdeel is geworden van ons moederbedrijf DPG Media, voelt het als een prachtige en logische stap om gebruik te maken van de expertise en mogelijkheden van het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Ik kijk erg uit naar deze samenwerking om de luisteraars nog beter te voorzien van het laatste nieuws.”

Op dit moment verzorgt het ANP de inhoud van de nieuwsbulletins op Qmusic. Indirect blijft het persbureau, dat in handen is van Talpa Network, betrokken bij de bulletins, omdat NU.nl sinds de overname door DPG Media weer afnemer is van het ANP. Daarnaast blijft het ANP voorlopig de bulletins in de nacht en in het weekend verzorgen. Dit zijn ingekochte bulletins die vanaf de ANP-redactie in Den Haag worden gelezen.

Foto: Sander Koning