De commercials op publieke radiozenders zoals Radio 1, Radio 2 en 3FM, hebben het afgelopen jaar minder geld opgebracht dan in 2023. De radioreclames leverden Ster, dat de reclames voor de publieke omroep verzorgt, in totaal 42,7 miljoen euro op. Een jaar eerder was dat nog 43,2 miljoen euro. Eigenlijk is de daling nog iets groter, omdat Ster sinds begin 2024 ook radiocommercials levert voor de regionale omroepen.

Ster verkoopt sinds 1 januari 2024 een deel van de reclames van de regionale omroepen. Als de commercials worden uitgezonden, ontvangt de regionale omroep 92,5 procent van de gegenereerde omzet; Ster houdt 7,5 procent als vergoeding in.

Vorig jaar leverden die extra STER-reclames de regionale omroepen in totaal 2,7 miljoen euro op, blijkt uit de jaarcijfers. Omgerekend verdiende Ster aan die regionale omroep-reclames ruim twee ton.

Reden tot zorg

Toch daalde de totale omzet van de Ster over 2024. De reclames op radio, televisie en de online kanalen van de publieke omroep brachten in totaal een kleine 212 miljoen euro op. “Daarmee blijft Ster een van de belangrijkste financiers van de publieke omroep. Toch is er reden tot zorg: door veranderend mediagebruik dreigt deze bijdrage structureel te dalen”, meldt de organisatie over de jaarcijfers.

Ster wil daarom dat álle bedrijven kunnen adverteren op de online videoplatforms van de NPO. Nu mogen alleen organisaties van zogenoemd ‘algemeen nut’ dat, zoals goede doelen en culturele instellingen.

“Onze omzet is al 35 jaar constant, terwijl de totale markt fors is gegroeid”, zegt Carla Berkhout, financieel directeur van Ster. “Door álle adverteerders te kunnen bedienen, blijft de jaarlijkse bijdrage op het huidige niveau.”

