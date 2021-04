Qmusic breidt het aantal eigen nieuwsbulletins verder uit. Op zaterdag en zondag zijn voortaan freelance nieuwslezers te horen met live gelezen bulletins.

Sinds vorig jaar werkt Qmusic samen met NU.nl, waarbij het nieuws op het hele en halve uur afkomstig is van de redactie van de nieuwssite, in plaats van het ANP. In eerste instantie gebeurde dat alleen overdag, maar al vrij snel werden ook de avonduren met eigen nieuwslezers gevuld. Sinds afgelopen weekend is dat dus verder uitgebreid.

Nieuwslezers

“Vanaf nu verzorgen we ook voor onze themazenders, in de weekenden en op feestdagen live nieuws. Met onze eigen nieuwslezers en met nieuwsbulletins die we zelf schrijven en samenstellen. Costum-made nieuws, speciaal voor de Q luisteraar”, schrijft nieuwscoördinator en nieuwslezer Iris Schut op LinkedIn.

Het team van nieuwslezers bestaat nu uit Anne-Marie Rozing, Fien Vermeulen, Anton Griep, Iris Schut, Rebecca Looijen en Nathalie van Suijlekom. ’s Nachts maakt Qmusic nog wel gebruik van ANP-bulletins. Een woordvoerder zegt daarover: “Nu zijn alle programma’s met dj’s voorzien van Qmusic-nieuws door NU.nl. Op dit moment is nog geen sprake van uitbreiding naar de nacht, maar we sluiten het uiteraard niet uit voor de toekomst.”

Foto: Qmusic