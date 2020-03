Mark van der Molen presenteert de middagshow van NPO 3FM voorlopig alleen. Rámon Verkoeijen, met wie Van der Molen het programma samen presenteert, zit langdurig ziek thuis en de afgelopen maanden vervingen diverse dj’s hem. In januari was dat bijvoorbeeld Timur Perlin en de afgelopen weken was Wijnand Speelman te horen.

Het programma heet overigens nog steeds gewoon ‘Mark + Rámon’. “Of inmiddels wel Mark min Rámon genoemd”, zei Mark van der Molen vandaag bij de opening. Heel veel meer zei hij er verder niet over. De NPO zegt geen antwoord te kunnen geven op vragen over de presentatie van de middagshow en verwijst door naar verantwoordelijke omroep BNNVARA. Die heeft tot op heden niet gereageerd op vragen hierover.

Vrijdag zinspeelde Mark van der Molen in het programma even over het mogelijke einde van de middagshow, een gerucht dat eerder de wereld in werd geholpen door Het Parool. Het wachten is nu tot BNNVARA of de NPO meer los willen laten over de toekomst van ‘Mark + Rámon’.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede