Tim Klijn heeft gisteren samen met zijn team voor het eerst de ochtendshow op Radio 538 gepresenteerd. Zij gaan de ochtendshow overnemen van Wietze de Jager, die het lastig vond om zijn werk te combineren met zijn privéleven. Omdat het Tweede Pinksterdag waren Tim, Rick, Niels en Florentien niet te horen op Radio Veronica en konden ze van 7:00 tot 10:00 uur een proefuitzending maken op 538.

“Onaangekondigd zijn we dan opeens hier neergedaald”, opende Tim Klijn het programma. “We zitten hier in de studio van 538 om een klein beetje te wennen, om te voelen, om te proeven en natuurlijk een klein beetje om ons thuis te laten voelen.”

Niels van Baarlen merkte vervolgens op dat er weinig is veranderd sinds zijn vertrek en die van collega side-kick Rick Romijn. Ze waren tot 2018 naast Edwin Evers te horen op Radio 538 en keren na 4,5 jaar bij Radio Veronica, terug in de ochtend van Radio 538.

Opvallend

Voor Tim Klijn is het langer geleden dat hij voor 538 werkte. Hij vertrok ruim acht jaar geleden om de ochtendshow van Radio 10 te presenteren. Dat deed hij een kleine anderhalf jaar voor hij overstapte naar Radio Veronica, waar hij op verschillende tijdstippen te horen was. Anderhalf jaar geleden kwam hij daar in de ochtend terecht, samen met Rick, Niels en nieuwslezers Florentien van der Meulen.

Het is opvallend dat het nieuwe ochtendteam van Radio 538 nu al een proefuitzending maakt, omdat er is aangekondigd dat ze pas na de zomer starten. Aan het einde van hun programma zinspeelde Rick Romijn dat ze mogelijk al eerder beginnen. “Ik zou zeggen: volgende week weer?” Waarop Tim Klijn zegt: “Doen we dat.”

Vanochtend waren Wietze de Jager en Klaas van der Eerden weer te horen met de ‘538 Ochtendshow’. Er is nog niet bekendgemaakt wanneer hun laatste uitzending is. Ook over de opvolging van Tim Klijn bij Radio Veronica is nog niets bekend.

