Tim Klijn presenteert vanaf januari de ochtendshow van Radio Veronica. Hij doet dat met het team dat overblijft na het vertrek van Wilfred Genee: Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezer Florentien van der Meulen. Hoe het programma gaat heten is nog niet bekend.

Rick Romijn was vanmiddag te gast bij Missie 538 op Radio 538 waar hij het nieuws bekendmaakte toen Wietze de Jager vroeg wat hij gaat doen nu Wilfred gestopt is. Tim Klijn was het afgelopen jaar in de middag te horen op Veronica, samen met Celine Huijsmans en Henk Blok. Het is nog onduidelijk wie de middagshow overneemt.

Tim heeft al vaker samengewerkt met Rick en Niels, want hij was jarenlang de vaste vervanger van Edwin Evers op Radio 538. Hij gaat de ochtendshow, in tegenstelling tot Wilfred Genee, vijf dagen per week presenteren. Jan Joost van Gangelen presenteerde altijd de vrijdageditie van ‘Veronica Inside’, maar hij nam net als Wilfred afgelopen week afscheid.

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk