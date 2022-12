Het Nederlandse commerciële radiolandschap is “op een heel heftige manier” aan het wankelen gebracht door KINK. Dat zegt Talpa-radiobaas Paul Römer tegen Broadcast Magazine. Hij is ook voorzitter van de VCR, de vereniging van commerciële radiozenders. KINK stapte succesvol naar de rechter om de noodverlenging van de FM-vergunningen te schrappen en een veiling te krijgen. “Ze hebben geprobeerd een frame te schetsen van: ah, die huilers, het gaat hartstikke goed, wat zeiken ze nou? Maar ik heb 120 man ontslagen, de kosten daarvan dragen we nog steeds.”

Römer “mag toch hopen” dat KINK dit keer daadwerkelijk gaat meebieden op de frequenties, wat in 2003 niet gebeurde. “Als ze nou zouden meebieden, zou ik het echt een schande vinden. Dan heeft het ministerie zich in de luren laten leggen.”

Klaar met FM

De radiobaas denkt denkt dat dit wel de laatste veiling is van FM-frequenties. “Dit wordt qua FM echt de eindveiling. We moeten zo snel mogelijk van de FM af, omdat het een dure en inefficiënte manier van distributie is. Ik hoop dat de overheid en markt samen kunnen afkoersen op digitaal. Niemand weet wat de winnende distributie straks wordt, dat kan DAB+ zijn, of online, of 5G. Op DAB+ verdienen we nu nog geen stuiver, het kost meer dan het oplevert.”

Volgens Römer moet de luisteraar dan maar gedwongen worden. “De consument bepaalt het. Zolang die z’n FM-radiootje niet wegzet, blijft de FM leven. Maar je kan de consument wel helpen in die transitie.”

Nieuwe luistercijfers

De nieuwe manier van meten van de luistercijfers gaat het radiomaken veranderen, denkt Römer. “Honderd procent. Bij tv heb je heb ik de volgende ochtend de minutenanalyse en kan ik precies zien waar in m’n format mensen afschakelen of bijschakelen en dat kan ik gelijk verwerken. Bij radio krijg ik cijfers van wat ik twee maanden geleden heb gedaan. Dus radio inhoudelijk bijstellen is het moeilijkste wat er is. Maar zo meteen krijg ik elke week minutenanalyses.” En dan kan hij dus al snel zien op welk moment luisteraars afhaken en daar iets aan doen. “Dat is een buitengewoon groot voordeel.”

Foto: NTR