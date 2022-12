De NOS gaat de hoofdredactie van de nieuwsafdeling uitbreiden. Met het vertrek van hoofdredacteur Marcel Gelauff komen er twee nieuwe mensen voor terug, waardoor de hoofdredactie vanaf 1 maart uit vijf personen bestaat.

De NOS doet dit “om te kunnen blijven voldoen aan het werk en alle verantwoordelijkheden die horen bij de omvang en journalistieke ambities van NOS Nieuws”. Naast de hoofdredacteuren bij de nieuwsafdeling, heeft NOS Sport ook drie hoofdredacteuren. Ook Nieuwsuur, dat samen met de NTR wordt gemaakt, heeft drie hoofdredacteuren.

Sinds het vertrek van Gelauff in september is Giselle van Cann hoofdredacteur. Daarnaast zitten ook haar plaatsvervanger Bart Leferink en adjunct Wilma Haan in de hoofdredactie. Lucas Waagmeester en Karina ter Horst komen begin volgend jaar bij de hoofdredactie Nieuws van de nieuwsomroep. Karina ter Horst komt er op 1 februari bij en Lucas Waagmeester op 1 maart.

Lucas

Lucas Waagmeester (44) is nu nog correspondent in de Verenigde Station. Hij begon in 2004 bij de NOS als buitenlandredacteur. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar het correspondentschap, een rol die hij tot op de dag van vandaag vervult. Tussen 2011 en 2014 was hij NOS-correspondent voor India, Pakistan en Afghanistan. Vervolgens berichtte Waagmeester zes jaar lang vanuit Turkije. In 2020, in de nadagen van president Trump, werd hij NOS-correspondent in Washington, waar hij van dichtbij verslag deed van de verkiezing van Biden en de bestorming van het Capitool.

“Als correspondent heb ik altijd geprobeerd scherpte en helderheid te bieden, en ook de ongemakkelijke feiten te benoemen”, zegt Waagmeester. “Dat is de rol die de NOS speelt en die ik ook vanuit de hoofdredactie ga proberen hoog te houden. Ik heb zin om met alles wat ik heb geleerd terug te keren naar Nederland en naar de redactie.”

NOS op 3

Karina ter Horst (55) werkt al sinds de jaren 90 bij de NOS als redacteur voor het Radio 1 Journaal. Sinds 1998 is ze in vaste dienst en maakte ze de overstap naar het NOS Jeugdjournaal. Op dit moment is ze chef van NOS op 3 en geeft ze onder andere leiding aan de nieuwsredactie bij NPO 3FM. “Voor mij is dit het moment waarop veel dingen samen komen: het hoofdredactieteam, de journalistieke ambities, mijn expertise na ruim 10 jaar NOS op 3 en NOS Stories. Dit maakt dat ik ontzettend uitkijk naar deze plek in de hoofdredactie van NOS Nieuws.”

Foto: RadioFreak