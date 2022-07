De landelijke commerciële FM-frequenties moeten opnieuw geveild worden en niet via een noodverlenging verdeeld worden. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam besloten. Daarmee heeft de rechter KINK in het gelijk gesteld. Het radiostation had de zaak aangespannen omdat het van mening dat de verlenging van vergunningen ongegrond en disproportioneel is.

De huidige vergunningen lopen 1 september af. Een veilig voor die tijd is niet haalbaar, dus heeft de rechter besloten dat er voor 1 september 2023 een veilig geweest moet zijn. Tot die tijd volgt er een nieuwe noodvoorziening.

“Wij zijn enorm blij met deze uitspraak”, aldus algemeen directeur Jan Hoogesteijn van KINK. “De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. KINK is een serieuze nieuwkomer en kijkt uit naar verdere mededelingen over hoe de overheid de herverdeling vorm gaat geven. We gaan uit van een open en transparante verdeelmethode waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering.”

Talpa teleurgesteld

Talpa Network, eigenaar van Sky Radio, Radio 538 en Radio Veronica, is niet blij met de uitspraak. “We zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank om het beroep vanuit Kink tegen de noodverlenging van landelijke FM-frequenties toe te wijzen. Op dit ogenblik nemen we de tijd om het vonnis goed te bestuderen en beraden wij ons op nadere stappen”, aldus een woordvoerder.

Waarschijnlijk is Qmusic wel tevreden. De zender is ook tegen de noodverlenging van de vergunningen van landelijke FM-pakketten. Mogelijk omdat moederbedrijf DPG Media mogelijk ook met een tweede zender landelijk op FM wil.

Foto: KINK