In juli, augustus en september was de omzet aan audioreclames 43,7 miljoen euro. En dat is 2,1 procent meer dan vorig jaar, waarmee het een record is. Dat heeft Audify bekendgemaakt, de marketingorganisatie van de landelijke en regionale radiozenders. Aan reclame op de radio werd 38,8 miljoen uitgegeven in het derde kwartaal van 2022. Ook dat is bijna drie procent hoger.

Aan reclame die alleen via internet (podcast of bij een digitale speler) te horen is werd ruim twee miljoen euro uitgegeven. De opbrengst in non-stopreclame (buiten de reclameblokken) zijn drie ton gedaald naar 2,8 miljoen euro. Volgens Audify komt dat omdat 2021 een grote sportzomer had.

Liedewij Hentenaar, directeur Audify: ”De groei in audioreclame is extra opvallend te noemen omdat de grote besteders uit de auto-industrie (door externe factoren) een stuk minder aanwezig zijn.”

Afgelopen jaar werd er in totaal bijna 210 miljoen euro opgehaald met audioreclame. Dat was toen een stijging van 23,4 procent ten opzichte van coronajaar 2020.

Foto: Audify