NPO Radio 5 wint flink aan marktaandeel door de ‘Evergreen Top 1000’ die de zender vorige week uitzond. Dat blijkt uit de luistercijfers van NMO over week 47. De zender is zelfs marktleider en krijgt er in een week tijd maar liefst 5,5 procentpunt aandeel bij.

Ook Qmusic, waar sinds vorige week woensdag de ‘Q-Top 1500’ te horen is, ziet het marktaandeel stijgen. Radio Veronica, die de ‘Top 1000 Allertijden’ sinds afgelopen vrijdag uitzendt, ziet dat nog niet terug in de luistercijfers. Het marktaandeel van de zender is gezakt, terwijl Radio 10 zich opvallend goed staande houdt (+0,3%).

Grote verliezers zijn Sky Radio (-1,2%), NPO Radio 1 (met -1,1%), de regionale omroepen (-1%) en NPO Radio 2, dat 0,9 procentpunt marktaandeel inlevert. Ook 100% NL zakt relatief sterk, met 0,7 procentpunt.