De reclameblokken op de publieke radiozenders zijn de laatste weken flink korter. Door de coronacrisis adverteren veel minder bedrijven op bijvoorbeeld NPO Radio 1 of NPO Radio 2. Dat merken ze ook bij de STER, die de reclameblokken op de publieke radiozenders verzorgt. De inkomsten in de maand april liggen 35 procent lager dan begroot. De STER verwacht zonder overheidssteun een miljoenenderving over 2020.

De impact op de reclame-inkomsten van de STER is sinds half maart groot. In vergelijking met maart-april 2019, is het aantal reclame-minuten op de publieke radiozenders met 42 procent afgenomen. Kort gezegd: de reclameblokken zijn bijna gehalveerd. Door de uitval van grote evenementen dit voorjaar en deze zomer, zal het verschil tussen wat begroot is voor 2020 en wat er werkelijk op de plank komt, alleen nog maar groter worden.

Grote onzekerheid

De STER heeft voor 2020 en 2021 drie mogelijke scenario’s uitgewerkt. De ramingen bij deze scenario’s lopen uiteen van 72 tot 145 miljoen euro minder reclame-inkomsten voor dit jaar, en 92 tot 183 miljoen euro minder voor 2021. De verschillen tussen de bedragen zijn groot, erkent ook ‘media’minister Arie Slob. “Het illustreert de grote onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de STER-inkomsten. Ik kan daarom vooralsnog geen betrouwbare inschatting maken van de verwachte ontwikkeling van de STER-inkomsten.”

De inkomsten van STER bedroegen over de eerste vier maanden van dit jaar 49,9 miljoen euro. Daar vallen ook alle gegeneerde inkomsten van de tv-zenders en online platformen van de publieke omroep onder.

Commerciële zenders

Bij de commerciële zenders zijn de reclame-inkomsten eveneens fors teruglopen. Verschillende radiobedrijven, waaronder Talpa Network, RadioCorp en FD Mediagroep, hebben al maatregelen genomen om de kosten terug te dringen. Zo vallen er ontslagen, krijgen medewerkers dit jaar geen loonsverhoging en worden freelance-dj’s niet of minder meer ingezet.

