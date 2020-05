Het NPO Radio 5-programma ‘Haandrikman’ trok in 2019 per uitzending gemiddeld 199.000 luisteraars. Daarmee is het programma van Bert Haandrikman de best beluisterde show van Omroep Max op Radio 5.

Opvallend is dat ook het tijdslot op vrijdagavond van 22:00 uur tot midddernacht goed beluisterd wordt: het programma ‘Ron wacht op de nacht’ van Ron Brandsteder trok vorig jaar gemiddeld 185.000 luisteraars. Zo’n tijdslot op de late avond wordt over het algemeen veel minder goed beluisterd dan op uren overdag.

Een en ander blijkt uit gespecificeerde cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), opgenomen in het jaarverslag van Omroep Max. Op het tijdslot op vrijdagavond was vorig jaar een aantal weken Jan van Veen te horen met ‘Candlelight’, maar dat programma werd al snel uit de ether gehaald. Flink geruzie was het gevolg.

‘TinekeShow’

Na ‘Haandrikman’ en ‘Ron wacht op de Nacht’ is de ‘TinekeShow’ van Tineke de Nooij het best beluisterde programma van Omroep Max op Radio 5. Het programma van Tineke de Nooij trok vorig jaar gemiddeld 159.000 luisteraars. De ochtendshow van Jeroen van Inkel was in 2019 goed voor zo’n 113.000 luisteraars gemiddeld en het avondprogramma van Henkjan Smits trok zo’n 42.000 luisteraars.

‘Haandrikman’ staat met zijn lunchprogramma recht tegenover ‘Gijs 2.0’ op NPO Radio 2 geprogrammeerd. Die show van Gijs Staverman trekt dagelijks bijna 600.000 luisteraars.

Aantal luisteraars per programma

199.000 luisteraars: ‘Haandrikman’ met Bert Haandrikman

(maandag t/m donderdag van 12:00 tot 14:00 uur)

185.000 luisteraars: ‘Ron wacht op de Nacht’ met Ron Brandsteder

(vrijdags van 22:00 tot 00:00 uur)

159.000 luisteraars: ‘TinekeShow’ met Tineke de Nooij

(vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 14:00 uur)

113.000 luisteraars: ‘Je Dag is Goed’ met Jeroen van Inkel

(op werkdagen van 7:00 tot 10:00 uur)

69.000 luisteraars: ‘Wekker-Wakker-Weekend’ met Jan Rietman

(zaterdags van 7:00 tot 10:00 uur)

42.000 luisteraars: ‘De MAX!’ met Henkjan Smits en ManuĂ«la Kemp

(op werkdagen van 18:00 tot 20:00 uur)

Foto: Omroep Max | Nico Kroon