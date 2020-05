Wilfred Genee is nog niet ‘concreet’ gevraagd de ochtendshow van Radio Veronica te gaan maken. Eind vorig jaar ging het gerucht dat Wilfred naar de ochtend zou gaan ten koste van Giel Beelen. “Dat is een beetje voorbarig”, zegt Wilfred tegen de Story.

De twee dj’s wisselden vorig jaar al een week van plek. “Volgens Niels en Rick is de ochtendshow de ultieme radiobeleving, zij kunnen het weten”, zei Genee daar toen over. Maar volgens hem is nu helemaal niet gezegd dat hij naar de ochtend gaat. “Volgens mij is het nog helemaal niet duidelijk wat Giel gaat doen. Ik zou ook niet weten hoe ik een dagelijkse ochtendshow moet combineren met mijn andere werkzaamheden en met mijn gezin.”

Volgens Genee is het voorbarig. “Het is me ook niet concreet gevraagd, dus het is niet aan de orde.”

Foto: BNR Nieuwsradio