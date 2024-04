Volgens BBB-kamerlid Mona Keijzer is het bereik van de NPO radiozenders slecht. In het AD krijgt ze de vraag of het wel zo slecht gaat met de NPO als 83 procent van de Nederlanders bereikt wordt. “Ik vind het bijzonder dat je dit zegt, want ik heb namelijk andere cijfers”, reageert ze daarop. Ze geeft aan een ‘negatief beeld’ te hebben gekregen over het bereik. “Vooral over de radiozenders. Die vergeten we ook vaak in deze hele discussie. Qmusic en 538 worden beter beluisterd dan de publieke zenders.”

Welke cijfers Mona Keijzer heeft is niet duidelijk. NPO Radio 2 is al een tijd de zender met het hoogste marktaandeel en ook NPO Radio 1 en NPO Radio 5 scoren niet slecht. Opmerkelijk is wel dat politici radio vaak buiten de discussie over de publieke omroep laten.

Volgens Keijzer is de berichtgeving van de NPO teveel gericht op de Randstad en is het omroepensysteem niet meer van deze tijd. “Ik denk dat je toe moet naar een situatie waarin je kijkt naar hoe ze het doen in het Verenigd Koninkrijk, bij de BBC.”

Debat

Vandaag is er een debat over de publieke omroep, maar veel lijkt daar niet uit te komen. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB geven allemaal aan dat de echte beslissingen genomen zullen worden aan de formatietafel.

Er was wel een flinke botsing tussen PVV en NSC in de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Martine van der Velde zei: “Wij zien de NPO als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegenaan gesmeten wordt.” Daar schrok NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven van. “reageert geschrokken: “Heb ik nou goed gehoord dat de NPO een nutteloos ding is?!”

Van der Velde herhaalt haar woorden en voegt eraan toe dat nutteloos geen scheldwoord is. “Mevrouw Van Vroonhoven mag daarover vallen.” Het NSC-Kamerlid vraagt daarop waarom de PVV de NPO een nutteloos ding vindt. Mag de NPO helemaal verdwijnen? Realiseert de PVV zich wel de consequenties?”

“We zouden de NPO het liefste opdoeken. Dit standpunt is niet veranderd”, aldus de PVV.

