De locatie van het geannuleerde 538-Oranjefeest was achteraf toch misschien niet de beste keuze. “Je moet toch een keer de eerste stap gaan maken, alleen dat moet je niet in het zicht van het ziekenhuis op een plein in Breda doen”, zei Sander Lantinga gisteren op 538, vlak nadat bekend werd dat er een streep ging door het koningsfeest.

De 538-dj benadrukte wel dat hij voorstander is van de ‘testevenementen’. “Wil je toch richting supporters op een EK, mensen bij het songfestival en in juni en juli zijn er festivals die gewoon doorgaan, dan moet je ergens beginnen. Er zijn heel veel voors en tegen te bedenken.”

Ophef

Over 538 Oranjedag was de afgelopen dagen veel te doen. Een petitie van zorgverleners tegen het feest werd honderdduizenden keren ondertekend. Het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda noemde het Fieldlab-evenement, waar tienduizend bezoekers welkom waren, een ‘slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis’.

“We hopen dat er steeds weer een beetje meer mogelijk is, maar we willen natuurlijk ook niet doof zijn voor de signalen om ons heen”, reageerde Coen Swijnenberg. “Je doet het natuurlijk nooit goed. Er komt heel veel kritiek op het moment dat het wel door zou gaan. Maar we krijgen in onze app nu ook heel veel reacties van mensen die teleurgesteld zijn.”

De horeca in Breda, die al een half jaar dicht zit, was ook verbouwereerd over het oranjefeest van 538. Coen zegt dat te begrijpen. “Als je in de persconferentie hoort dat je de boel gesloten moet houden en letterlijk een half uur daarna hoor je dat voor je deur tienduizend mensen gaan feesten, dan kan ik me dat gevoel heel goed voorstellen.”

