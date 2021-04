Een petitie tegen het 538 Oranjefeest in Breda is binnen een dag al ruim 100.000 keer ondertekend. De petitie is opgezet door een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda, die het testfeest ‘een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop noemt’. Ook andere zorgverleners zeggen hun vraagtekens te hebben bij het Fieldlab-evenement, waar tienduizend bezoekers welkom zijn.

Het Oranjefeest stuitte eerder deze week al op fel verzet van de horeca in Breda, die de deuren al een half jaar gesloten moeten houden. Ook het OMT en virologen hebben hun twijfels bij het Koningsdagfeest, dat het grootste Fieldlabel-evenement tot nu toe is. Ze wijzen op het hoge aantal besmettingen en de volle ziekenhuizen in Nederland.

Foto: Radio 538